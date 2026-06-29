Zorlu ile Erhürman KKTC'nin tanınırlığı için ortak çalışma kararı aldı

(LEFKOŞA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi. Görüşmede, KKTC'nin Türk dünyasındaki yeri ve tanınırlığı için ortak çalışmalar yapılması ile Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi değerlendirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile makamında görüştüğünü duyurdu.

Zorlu, görüşmede KKTC'nin Türk dünyasındaki yeri ve tanınırlığı için ortak çalışmalar yapma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Zorlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhurman ile makamında bir araya geldik. KKTC'nin Türk dünyasındaki yeri ve tanınırlığı için ortak çalışmalar yapma konusunda mutabık kaldık. Yaklaşan ve Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ni değerlendirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ile ortak diaspora faaliyetlerimiz çok daha büyük bir ivme kazanacak. Nazik kabulleri için Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA