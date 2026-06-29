Haberler

Zorlu ile Erhürman KKTC'nin tanınırlığı için ortak çalışma kararı aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Görüşmede KKTC'nin Türk dünyasındaki yeri, tanınırlık çalışmaları ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ele alındı.

(LEFKOŞA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi. Görüşmede, KKTC'nin Türk dünyasındaki yeri ve tanınırlığı için ortak çalışmalar yapılması ile Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi değerlendirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile makamında görüştüğünü duyurdu.

Zorlu, görüşmede KKTC'nin Türk dünyasındaki yeri ve tanınırlığı için ortak çalışmalar yapma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Zorlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhurman ile makamında bir araya geldik. KKTC'nin Türk dünyasındaki yeri ve tanınırlığı için ortak çalışmalar yapma konusunda mutabık kaldık. Yaklaşan ve Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ni değerlendirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ile ortak diaspora faaliyetlerimiz çok daha büyük bir ivme kazanacak. Nazik kabulleri için Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
Skandal kararın ardından Paşinyan'dan Netanyahu'ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz

Türkiye'yi ayağa kaldıran karar işe yaramadı! Netanyahu'ya soğuk duş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jhon Duran, Galatasaray'a transfer oluyor

El sıkışıldı! Ezeli rakibe imza atıyor
Kadir İnanır’ın vefatıyla ilgili soruların ardından Türkan Şoray’ın kelimeleri boğazına düğümlendi

Türkan Şoray'ın kelimeleri o sorular karşında boğazına düğümlendi
Fransa'da Kante depremi

Fransa'da Kante depremi!
Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama

Bu çocuklar, özel harekatın operasyonuyla yakalandı
Antalya Havalimanı’nda adliye ek hizmet birimi resmen faaliyete geçti

Bakan Gürlek duyurdu: Bir ilimizdeki havalimanında hizmete başlandı
Aziz Yıldırım esti gürledi: Guirrasy'e vereceğimiz paraya onu alırız

Aziz Yıldırım esti gürledi: Guirrasy'e vereceğimiz paraya onu alırız
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı

Eski Kızılay başkanının kızının cezaevine girdiği ortaya çıktı