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Kürşad Zorlu, Amanat Partisi Genel Başkan Vekili Karibek ile Görüştü

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kazakistan Amanat Partisi Genel Başkan Vekili Daulet Karibek ile bir araya gelerek Kurultay seçimleri ve Türk Dünyası Gençlik Kampı çalışmalarını değerlendirdi.

(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kazakistan Amanat Partisi Genel Başkan Vekili Daulet Karibek ile bir araya geldi. Görüşmede Kazakistan'daki Kurultay seçimleri ve Türk Dünyası Gençlik Kampı çalışmaları ele alındı.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazakistan Amanat Partisi Genel Başkan Vekili, değerli dostum Daulet Karibek ile bir araya geldik. Kazakistan'da yaklaşan Kurultay seçimlerini ve Temmuz ayında Kocaeli'nde gerçekleştireceğimiz Türk Dünyası Gençlik Kampı çalışmalarımızı değerlendirdik. Her alanda işbirliğimizi güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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