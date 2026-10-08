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AK Partili Yalçın, fon soruşturması iddialarına tepki gösterdi, muhalefeti suçladı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, fon soruşturması kapsamında bakan ve milletvekillerine yönelik iddialara tepki gösterdi. Yalçın, muhalefetin süreci siyasi ranta çevirmeye çalıştığını savunarak suçluları yine kendilerinin bulup temizleyeceğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, fon soruşturması kapsamında bakan ve milletvekillerine yönelik iddialara tepki gösterdi.

Yalçın, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Samimiyet ve hassasiyetle yürütülen bir araştırma ve soruşturma süreci var. Ancak karşımızda sorumsuzca bunu siyasi ranta çevirmeye ve kendi arsızlıklarını bu yolla unutturmaya çalışan bir muhalefet var. O kadar aceleci ve o kadar fırsatçılar ki fütursuzca suçlamalar yapıyorlar. Kendi hırsızlarını savunmak için mitingler düzenleyen bir kafadan suçlu ile suçsuzu ayırt etme çabamızı anlamalarını beklemiyoruz. Ama az biraz akıllı olmayı deneyebilirler. Acele etmesinler. Her yerdeki suçluları yine biz bulup temizleyeceğiz. Yeter ki ayak bağı olmasınlar."

Kaynak: AA
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