Vefat eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Deveci'nin cenazesi defnedildi
Hayatını kaybeden İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediye AK Parti Meclis Üyesi Halil Deveci'nin cenazesi, Ödemiş'te kılınan cenaze namazının ardından Emirli Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Törene AK Partili milletvekili, belediye başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Dün vefat eden Deveci'nin cenazesi aile üyeleri tarafından Ödemiş'e bağlı Emirli Mahallesine getirildi.
Halil Deveci'nin cenazesi İlçe Müftüsü Mustafa Türköz tarafından kıldırılan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine AK Partili İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, Deveci'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı.