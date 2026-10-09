AK Partili Mahir Ünal'ın kayınpederi Hasan Özdin, Aydın Nazilli'de toprağa verildi

AK Partili Mahir Ünal'ın kayınpederi Hasan Özdin, Aydın Nazilli'de toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal'ın kayınpederi ve Nazilliler Derneği Başkanı Hasan Özdin, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Koca Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal'ın vefat eden kayınpederi Hasan Özdin'in cenazesi, Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 75 yaşındaki Nazilliler Derneği Başkanı Hasan Özdin'in cenazesi yakınları tarafından Aydın'ın Nazilli ilçesine getirildi.
Nazilli Koca Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Özdin'in cenazesi Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Ünal'ın yanı sıra Özdin'in yakınları ile Aydın Valisi Osman Varol, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ile vatandaşlar katıldı.