AK PARTİLİ KARAGÖZ: BAĞCILAR CUMHURBAŞKANIMIZI BAĞRINA BASIYOR

AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili adayı Necati Karagöz, Bağcılar'da seçim çalışmalarına devam ediyor. Ziyaretleri kapsamında açıklamalarda bulunan Karagöz, Sahada en ufak bir tedirginlik veya bir karamsarlık gözlemlemedim. Bağcılar her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi bağrına basıyor? dedi.

AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili adayı Necati Karagöz seçim çalışmalarına Bağcılar Kemalpaşa semt pazarında devam etti. Karagöz pazar ziyareti öncesinde partisinin mahalle seçim irtibat bürosunu da ziyaret etti. Karagöz ziyaretleri sırasında seçime yönelik destek talebinde bulundu.

'SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ GELİŞMELER İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRDI'

Pazar ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Karagöz, 'Vatandaşımızın Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize teveccühü artarak devam ediyor. Özellikle son dönemlerde açıklanan müjdeler ve savunma sanayimizdeki önemli gelişmeler, doğalgaz ve petrol rezervinden dolayı ekonomimizde oluşan güzel hava bizim işimizi daha da kolaylaştırdı. Zaten Cumhurbaşkanımızın halkımızın içinde hakikaten çok özel bir yeri var. Bunu bir kez daha gördük. Güçlü liderliği sayesinde İnanılmaz bir güven var. Allah'ın izni ile seçimi kazanmakla ilgili hiçbir tereddüt gözlemlemiyoruz. Ben daha önce kurucu gençlik kollarından ilçe başkanlığına kadar 10 yıl Bağcılar'da siyaset yaptım. Daha önce burada yine milletvekili adayı olarak çalışmıştım. Sahada en ufak bir tedirginlik veya bir karamsarlık gözlemlemedim. Bağcılar her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi bağrına basıyor' diye konuştu.