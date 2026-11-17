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Ak Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Belediye Başkanları İstişare Toplantısı, Taşköprü'de gerçekleştirildi.

Toplantıya, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekçi, AK Parti il Başkan Yardımcısı Serkan Uçar ile AK Partili ilçe belediye başkanları katıldı.

Toplantıda, Kastamonu ve ilçelerinde yürütülen belediye hizmetleri, devam eden çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya ev sahipliği yapan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, birlik ve beraberlik içinde Kastamonu'nun gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini belirterek istişare toplantısının il ve ilçeler için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA