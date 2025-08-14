AK Partili Heyet, Karabük İçin Ankara'da Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi

AK Parti Karabük milletvekilleri ve il yöneticileri, Ankara'da Sağlık Bakanı ve Çevre, Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle görüşerek şehrin sağlık ve kentsel dönüşüm projelerini ele aldı.

Ak Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Ankara'da ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, heyet ilk olarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Görüşmede Karabük'teki sağlık yatırımları ele alındı. Şehrin sağlık alanındaki ihtiyaçları ve planlanan projeler istişare edilerek, Karabük'ün sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ile bir araya geldi. Buluşmada Karabük'te yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları ve şehircilik projeleri masaya yatırıldı. Şehrin daha yaşanabilir ve modern bir yapıya kavuşması için atılacak yeni adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Karabük heyeti, daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar'ı ziyaret etti. Görüşmede, Karabük'ün mekansal planlama süreçleri ve şehircilik vizyonu üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaretlerde Karabük'e yönelik yatırımların artırılması, projelerin hızlandırılması ve kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulması amacıyla önemli temaslarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel
