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AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor

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Ruhsatsız silahlarla yaşanan şiddet olaylarını Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek "Ruhsatsız silah sayısı ruhsatlı silah sayısını geçti. Bizim bir an evvel bu cezaları caydırıcı hâle getirmemiz lazım" çağrısında bulundu. Gökçek'in ardından söz alan AK Partili Emin Akbaşoğlu "Ruhsatsız silahlarla ilgili daha teferruatlı bir çalışma yapıldığını Meclisin bilgisine sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de neredeyse her gün ruhsatsız silahların kullanıldığı bir şiddet olayı yaşanıyor. CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek sorunu Meclis gündemine taşıdı. İstanbul'da 17 yaşındaki bir çocuğun nasıl 10 bin lira karşılığında ruhsatsız silah edinebildiğini soran Gökçek, ruhsatsız silah kullanmanın cezasının düşüklüğüne dikkat çekti.

"CEZALARI CAYDIRICI HALE GETİRMEMİZ LAZIM"

Türkiye'deki ruhsatsız silah sayısının ruhsatlı silah sayısını geçtiği iddialarını paylaşan Gökçek, "Bizim bir an evvel bu cezaları caydırıcı hâle getirmemiz lazım" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞIYLA KAPSAMLI ÇALIŞMA YAPILIYOR

Gökçek'in konuşmasının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İçişleri Bakanlığıyla bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıldığını söyledi, "Ruhsatsız silahlar, onun tetiği, kabzası, iğnesi, horozu vs. bütünüyle ilgili, ruhsatsız durumlarla ilgili daha teferruatlı bir çalışma yapıldığını Meclisin bilgisine sunuyorum" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (28)

Umut Yağcı:

Bu millet silahi seviyor ruhsatsız silah olmasını elgellemek ve kimde ne oldugunu bilmek istiyorsa devlet ruhsatlı silahlanmayı kolaylaştrması lazım yalandan kimse polyanacılık oynamasın

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Turbo Levent:

Korkak silah taşır

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Adem Bilican:

Turbo Levent haklısında cesur adamda kafasına yiyor yol ortasında

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Umut Yağcı:

Turbo silahlı bi birine denk geldin mi anlarsın korkagı cesuru ama iş işten geçmiş olur

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Ahmet YILMAZ:

Bir halt olmaz, sistem çöktü her şeyin resetlenmesi lazım, Devletin görevlileri hakimi savcısı doktoru özellikle bu meslek grupları kendilerinin memur olduğunu ve Devletin vatandaşlarına hizmet sunmakla görevli olduklarını hatırlamaları gerekiyor millete efendi olmadıklarını ağa paşa olmadıklarını bilmeliler şu avukatlıktan geçen ve hakim savcı olanlarla adliye net olarak çöktü kuru mlar siyasallaştı basit bir görevli görevini yapmaktan dolayı mobbin gördü tayini çıkarıldı açığa alındı suç ne suç ne , suç 80 yıl önceki gibi istiklal mahkemelerinin cezasını verin suçunu uydururuz mantığı ile işletiyor

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Kara:

İmar affı gibi Ruhsatsız silah affı getirin vergisini alın iş düzelir.

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Hakan Gedik:

caydırıcı hale getirmeye ugrasacaginiza ruhsatı daha makul bir fiyata verin herkesin ruhsatı olsun biz Türkler silahsız yapamayız

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Hakkı Aydın Bulut Karagundostu:

Korkalar silah tasir kavgada hakli isen iki yumruk vur haksiz isen yumruk yesen de ses cikarma ama silahin oldumu hemen cinayet cikar hem dunyan hem ahiretin gider

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Umut Yağcı:

Hakkı ne anlatıyon sen iki yumruk atarsın bi kurşun yersin çok cesur olun siz tamam anladık :)

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Ben bilmemm:

oooooo. Uyanın da balığa gidelim. Bol keseden herkese silah satıldı. 18 yaşindaki çocuğun bile belinde silah var. Herkes birbirini vuruyor artık. Siyasiler ancak mi uyandı yaniiii ? Neden silahlar bu kadar kolay satıldı peki ????? Hep aynı hikaye. Geç kalmış bir çaba..

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