Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahalesini 'haydutluk' olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Sivil gemilere çökmek ancak terör devletlerinin ve korsanların harcıdır. Gazze'ye ulaşmaya çalışan vicdan konvoylarını tehdit ederek hakikati susturamazsınız." ifadesini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleye tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Devlet maskesi takmış bir haydutluk şebekesi olduğunu tüm dünyaya gösteren İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na yönelik hukuksuz müdahalesi, işgalci zihniyetin çaresiz ve alçakça bir çırpınışıdır. Barış planını bizzat çiğneyen, yükümlülüklerini sabote ederek sahadaki süreci baltalayan taraf İsrail'in kendisidir. İnsani çabaları ve kurumlarımızı hedef alan mesnetsiz açıklamalarınız suçlarınızı örtemez. Sivil gemilere çökmek ancak terör devletlerinin ve korsanların harcıdır. Gazze'ye ulaşmaya çalışan vicdan konvoylarını tehdit ederek hakikati susturamazsınız. Sivilleri ve yardım girişimlerini hedef alan bu pervasız saldırganlığın hesabını er ya da geç vereceksiniz."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'nin Gölge Adalet Bakanı Boyunsuz: Hakim ve savcılık sınavlarına mülakatlarda elenenleri çağıracağız

CHP'nin gölge bakanı canlı yayına damga vurdu: İktidara gelince...
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti

Eğlenceniz batsın! Genç kız saniyeler içinde hayatını kaybetti
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi

Aralarında vatandaşlarımız da var! Türkiye'den saldırıya sert tepki
TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu

TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu
Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu

Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu
İmamoğlu'nun diploma iptali davası ile ilgili yeni karar

İmamoğlu'nun diploma iptali davası ile ilgili yeni karar
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı