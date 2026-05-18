AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Sivil gemilere çökmek ancak terör devletlerinin ve korsanların harcıdır. Gazze'ye ulaşmaya çalışan vicdan konvoylarını tehdit ederek hakikati susturamazsınız." ifadesini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleye tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Devlet maskesi takmış bir haydutluk şebekesi olduğunu tüm dünyaya gösteren İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na yönelik hukuksuz müdahalesi, işgalci zihniyetin çaresiz ve alçakça bir çırpınışıdır. Barış planını bizzat çiğneyen, yükümlülüklerini sabote ederek sahadaki süreci baltalayan taraf İsrail'in kendisidir. İnsani çabaları ve kurumlarımızı hedef alan mesnetsiz açıklamalarınız suçlarınızı örtemez. Sivil gemilere çökmek ancak terör devletlerinin ve korsanların harcıdır. Gazze'ye ulaşmaya çalışan vicdan konvoylarını tehdit ederek hakikati susturamazsınız. Sivilleri ve yardım girişimlerini hedef alan bu pervasız saldırganlığın hesabını er ya da geç vereceksiniz."