Haberler

Zonguldak'tan kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Gençlik'in inancın, vefanın ve Türkiye Yüzyılı'nın gücü olduğunu belirtti. Ayrıca Zonguldak'ta Kızılay kan bağışı kampanyası düzenlendi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Gençlik'in inancın, vefanın ve Türkiye Yüzyılı'nın gücü olduğunu belirtti.

Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, AK Gençlik'in sadece gençlik teşkilatı değil, milletine hizmet etmeyi şeref bilen, sorumluluk alan, üreten ve yetişen bir mektebi olduğunu vurguladı.

Genç üyelerinin büyük özveri, samimiyet ve adanmışlık ruhuyla çalıştığına dikkati çeken Çağlayan, şunları kaydetti:

"Onlar yalnızca bugünün değil, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü yarınlarının da mimarlarıdır. AK Gençlik kavga değil, eser üretir. Ayrıştırmaz, kucaklaştırır. Laf değil, hizmet üretir. Enerjisiyle, fikirleriyle, sosyal sorumluluk projeleriyle ve millet sevdasıyla Türkiye Yüzyılı'nı omuzlayan güçlü gençlik hareketidir. Ne yazık ki Sayın Özgür Özel, her fırsatta AK Gençliği hedef almayı tercih etmektedir. Bunun sebebi açıktır. Gençliği ideolojik çatışmaların unsuru olarak gören anlayış, milletin gönlünde karşılık bulan, eser ve hizmet odaklı gençlik hareketini anlamakta zorlanmaktadır."

Kan bağışı kampanyası düzenlendi

Türk Kızılay Zonguldak Şubesince kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Gazipaşa Caddesi'nde kurulan kan bağış aracında Türk Kızılay ekipleri kanın önemine dikkat çekerek, bağışçılara süreç hakkında bilgi verdi.

Kampanyanın gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi

Üniversite sınavında bir soru iptal edildi, bir sorunun yanıtı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz Akkaya gözaltına alındı

Yine Deniz Akkaya yine olay! Gözaltına alındı
Eşiyle arasındaki 48 santimlik boy farkı gündem oldu

Eşiyle verdiği poz olay yarattı
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı

Arabayla yaklaşıp "Müziğin sesini kıs" dedi, sonrasında film koptu
İndirim beklerken sürpriz zam! Akaryakıtta tabela yine değişiyor

İndirim beklerken sürpriz zam! Tabela yine değişiyor
Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Zamlı fiyatlar Resmi Gazete yayımlandı! İşte kalem kalem yeni ücretler
Almanya'dan Samsun'a geldi, festivalde gördüklerine şaştı

Almanya'dan geldi, Samsun'da gördüklerine inanamadı
Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetim ekibi taşlı saldırıya uğradı

Ekipler mahalleden çıkarken taş yağmuruna tuttular