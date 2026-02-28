Haberler

AK Parti Yozgat İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması

Güncelleme:
AK Parti Yozgat İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Hacer Güçlü Ceylan, 28 Şubat "postmodern darbesi" nin 29. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda basın açıklamasını okuyan Ceylan, amaçları itibarıyla 27 Mayıs, 12 Eylül, 27 Nisan ve 15 Temmuz neyse 28 Şubat'ın da aynı şekilde bir darbe olduğunu söyledi.

28 Şubat'ın sonuçlarının nesillerce sürmesi amaçlanan, hesaplı şekilde kurgulanmış bir darbe olduğunu belirten Ceylan, "Bu ülkenin insanının milli ve manevi değerlerini hedef almış bir pusudur. Millet iradesine karşı tanklar yürütülmüş, seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti görevden el çektirilmiş, başta başörtülü kadınlar olmak üzere bu ülkenin mütedeyyin kesimlerine yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatılmıştır." dedi

Ak Parti olarak darbe ve vesayet girişimlerinin karşısında olduklarına işaret den Ceylan, şunları kaydetti:

"Bu zihniyetle mücadele AK Parti için bir demokrasi mücadelesi, bir hak mücadelesi, büyük Türkiye mücadelesidir. Toplumsal barışımıza kasteden bu zihniyet orada durduğu sürece büyük ve güçlü Türkiye idealimize ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza her daim ket vurulmaya çalışılacaktır. Ancak bizler tüm bu engelleri milletimizle beraber aşmaktan geri durmayacağız. AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize hizmet etme kararlılığımızı ve darbeci zihniyet karşısında dimdik durma irademizi yılmadan sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Sait Çelik
