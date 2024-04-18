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AK Parti ve MHP Ferizli İlçe Teşkilatları Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'yı Ziyaret Etti

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AK Parti ve MHP Ferizli ilçe teşkilatları, Ferizli Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ata'ya ziyarette bulundu.

AK Parti ve MHP Ferizli ilçe teşkilatları, Ferizli Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ata'ya ziyarette bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Serhoş ve MHP İlçe Başkanı Veysel Dikbaş, yönetim kurulu üyeleriyle Ata'ya "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Ziyarette konuşan Serhoş ve Dikbaş, halkın kendi hür iradesiyle belediye başkanını seçtiğini belirterek, olumlu hizmetlerde desteklerinin süreceğini bildirdi.

Belediye Başkanı Ata da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Halkımızın verdiği sorumluluğun ağırlığının bilincindeyiz. En güzel hizmetleri getirmek için çalışacağız." dedi.

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Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Ata AK Parti MHP Güncel Haberler

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