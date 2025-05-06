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AK Parti Van İl Başkanı Arvas, muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Van İl Başkanı Arvas, muhtarlarla bir araya geldi
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AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Saray ve Özalp ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldi.

Ak Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Saray ve Özalp ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçelerde gerçekleştirilen toplantılara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ve kurum amirleriyle katılan Arvas, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Toplantıları önemsediklerini belirten Arvas, Ankara'da bakanlıklarda sağlık, spor, eğitim ve tarımla ilgili verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlçelerdeki sorunlarla yakından ilgilendiklerini ifade eden Arvas, şunları kaydetti:

"Toplantılarımızı kırsal ve merkez mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının ilgili kurumlarca çözülmesi, takip edilmesi amacıyla düzenliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda vatandaşlarımızla hemhal olmaya devam edeceğiz. AK Parti teşkilatları milletin evi ve yuvasıdır. Kapımız da gönlümüz de milletimize ardına kadar açıktır. Çok sayıda kırsal mahallemiz ve sorunları var. Sorun ve talepleri kurum amirlerine ilettik. Gerekli notlar alındı. Sorunların kısa sürede çözüme kavuşmasını sağlayacağız."

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Akhan ise toplantılarda biraya geldikleri muhtarların taleplerini dinlediklerini, sorunları kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışma yürüteceklerini aktardı.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
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