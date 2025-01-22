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AK Parti Tokat İl Başkanlığına Adem Dizer Seçildi

AK Parti Tokat İl Başkanlığına Adem Dizer Seçildi
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Olağan Kongrede AK Parti Tokat İl Başkanlığına seçilen Adem Dizer, görev devrinde birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Dizer, kongreyi bir bayram havasında geçirdiklerini belirtti.

Olağan Kongrede AK Parti Tokat İl Başkanlığına seçilen Adem Dizer, önceki dönem başkanı Ali Özer'den görevi devraldı.

İl Başkanlığında düzenlenen törende konuşan Dizer, Bolu'daki bir oteldeki yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Cumartesi günü bir şölen havası içerisinde kongre yaptıklarını dile getiren Dizer, "Allah'a hamt ediyorum. Güzel bir kongre oldu. Kazasız, belasız, incinmeden, birbirimizi incitmeden güzel bir kongre gerçekleştirdik. AK Partimizin bayramıydı kongrelerimiz. Bir bayram havası içerisinde geçirdik. Bir şölen havası içerisinde geçirdik. Dostluklarımızın tazelenmesiydi. Kongremizde dostluklarımızı tazeledik. ve elhamdülillah bugüne geldik. Ben değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. AK Parti'de makamlar yoktur arkadaşlar. AK Parti bir hizmet hareketi, bir kardeşlik hareketidir. Burada hizmet kervanı için emanetler vardır." dedi.

Ali Özer ise Dizer ve yönetimini tebrik etti.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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