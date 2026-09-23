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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Özcan, Muratlı'da vatandaşların taleplerini dinledi

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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Muratlı'daki TOKİ Konutları'nda vatandaşlarla bir araya gelip talepleri dinledi. Özcan, sorunların çözümü için takipçisi olacaklarını ve mahalle buluşmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Muratlı ilçesinde vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

TOKİ Konutları'nda vatandaşlarla bir araya gelen Özcan, bölgenin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Özcan, vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm için takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Muratlı'nın mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini ifade eden Özcan, vatandaşların talep ve beklentilerinin kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

Özcan'a ziyarette AK Parti Muratlı İlçe Başkanı Savaş Derviş Eskicioğlu ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Kaynak: AA
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