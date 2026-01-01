AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler Sivas'ta konuştu Açıklaması

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, "Mazlum ve masum Filistinli kardeşlerimiz bu kış günü, bu soğuk havalarda malesef çok kötü şartlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Oradaki kardeşlerimiz de inşallah toplumsal huzura en kısa sürede kavuşur. Katil İsrail'de bu saldırganlıklarına, zalimliklerine biran önce son verir." dedi.

Sivas'ta yılbaşı nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Güler, burada görev yapan personelin yeni yılını tebrik etti.

Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2026 yılının Sivas ve Türkiye'ye barış, huzur, bereket ve hoşgörü getirmesini diledi.

2026 yılının Türkiye ve bölgesi açısından hoşgörünün, barışın, huzurun ve toplumsal güvenliğin yılı olmasını temeni eden Güler, "Bölgemizde malesef çok büyük krizler var. Kuzeyimiz de halen Rusya-Ukranya savaşı devam ediyor. Güneyimizde malesef üzüntü duyduğumuz şekliyle katil İsrail acımazısca saldırılarına devam ediyor. Mazlum ve masum Filistinli kardeşlerimiz bu kış günü, bu soğuk havalarda malesef çok kötü şartlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Oradaki kardeşlerimiz de inşallah toplumsal huzura en kısa sürede kavuşur. Katil İsrail'de bu saldırganlıklarına, zalimliklerine biran önce son verir." ifadelerini kullandı.

Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bölgenin istikrarı, barışı ve güvenliği için her türlü katkıyı sunduğunu belirterek, "Diplomatik manada da öncülük yapıyor. Ülkemiz gerçekten bütün Dünya'nın gıpta ile baktığı öncülük ettiği bu tip arabuluculuklarda insanlığın, ülkelerin, Türkiye'den büyük destek beklediklerini görüyoruz. Bundan sonra da ülkemizin büyümesi, güçlenmesi, hem de bölgesel barışa, güvenliğe bundan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın liderliğinde ülke olarak katkı vermeye devam edeceğiz. 2026 yılı ülkemiz, insanlık için inşallah hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Abdullah Güler, beraberindeki Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Rukiye Toy, Hakan Aksu ile diğer il protokolü İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi, Sivas Valiliği Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu, İl Jandarma Komutanlığı, Üçlerbey Şehit Ali Yüce Polis Merkezi Amirliği ile Sivas İtfaiye Müdürlüğü'nü de ziyaret ederek görevi başındakilerin yeni yılını kutladı.

Güler ve beraberindekiler daha sonra Numune Hastanesi'ne geçerek kentte yeni yılın ilk bebeği Yasin-Nazlı Aslan çiftinin "Zeynep Sare" ismini verdikleri çocuklarını ziyaret ederek, hediye taktim etti. Güler, burada 3,5 kilo doğan Zeynep Sare'nin kulağına ezan okuyarak küçük çocuğum ismini koydu.