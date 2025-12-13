Haberler

AK Parti tarafından "Türk Dünyası Hatıra Ormanı" oluşturuldu

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığınca Ankara Pursaklar'da oluşturulan "Türk Dünyası Hatıra Ormanı" için 2040 fidan toprakla buluşturuldu.

Ak Parti tarafından hazırlanan ve 15 Aralık'ta kamuoyuyla paylaşılacak "Ak Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi" ile UNESCO tarafından ilan edilen "Dünya Türk Dili Ailesi Günü"nün yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve 81 ilden gelen parti temsilcileri katıldı.

Zorlu, programdaki konuşmasında, sembolik yanı çok güçlü olan bir program için bir araya geldiklerini belirtti.

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı olarak, 81 ilden gelen parti temsilcileriyle ilk toplantılarını yapacaklarını ifade eden Zorlu, bu toplantıda Türk dünyasının geleceğini ve partinin bu konudaki vizyonunu değerlendireceklerini söyledi.

Toplantının kapanış programının, 15 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini bildiren Zorlu, bu programda, "Türk Dünyası Vizyon Belgesi"ni kamuoyuna açıklayacaklarını aktardı.

Zorlu, vizyon belgesinin, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin çok önemli bir ayağı, kararlılık iradesinin millete samimi ve açık şekilde beyanı olacağını belirterek, 15 Aralık'ın aynı zamanda UNESCO tarafından "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Çevreyi ihmal etmeyen ve buna karşı farkındalığı olan projeleri hayata geçiren bir siyasi parti olduklarını ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın başlattığı Yeşil Vatan Seferberliği'ne de katkı sunalım istedik. Bu anlamda, işte bu gördüğünüz alanda Türk Dünyası 2040 Vizyonumuzu yansıtan biçimde 2040 fidanımızı dikeceğiz. Diktiğimiz fidanlar, kökü mazide, geleceği istikbalde olan Türk dünyasının dalları gibi yeşerecek, işbirliğimiz adım adım yıllar boyu taçlanacak ve burada bunun sembolünü hep birlikte yaşama fırsatımız olacak."

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de böyle anlamlı bir projenin Pursaklar'da hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek dikilecek fidanların, Türk dünyası ülkeleri arasındaki dostluğun ve kardeşliğin yıllarca sembolü olacağını ifade etti.

Daha sonra Zorlu, Çetin ve partililer, Türk Dünyası 2040 Vizyonu çerçevesinde 2040 fidanı toprakla buluşturdu.




