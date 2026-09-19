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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 19 Eylül Gaziler Günü için mesaj yayımladı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 19 Eylül Gaziler Günü için mesaj yayımladı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Çelik, mesajında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazileri saygıyla andı, hayatta olanlara sağlıklı ömür diledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 19 Eylül Gaziler Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

Ak Parti'li Çelik, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve hürriyeti uğruna canını siper eden kahraman gazilerimize 19 Eylül Gaziler Günü'nde şükranlarımızı sunuyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla anıyor, hayatta olanlara hayırlı, sağlıklı ömürler diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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