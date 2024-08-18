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AK Parti Sözcüsü Çelik: TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın sözleri Avrupa faşistlerinin dilidir

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın Cumhurbaşkanı'na yönelik sözlerini Avrupa faşistlerinin diline benzeterek eleştirdi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri Avrupa'daki faşistlerin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı dilin aynısıdır. Bu, Avrupa faşistlerine 'tercümanlık' yapmaktan ibarettir" açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri Avrupa'daki faşistlerin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı dilin aynısıdır. Bu, Avrupa faşistlerine 'tercümanlık' yapmaktan ibarettir. Avrupa faşistlerinin söylemlerini kes-kopyala-yapıştır yöntemi ile kullanmak, siyasi açıdan tam bir düzeysizliktir. Demokratik seçimlerle ve milli iradenin açık desteğiyle defalarca seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamını bu ifadelerle faşistçe hedef almak, demokrasi ve halk düşmanlığının ta kendisidir. Avrupa faşistlerinin partilerine 'halkçı' adı koyup, demokrasi düşmanlığı yapmasına özenmiş bir açıklamadır. Bu söylenen sözlere Avrupa faşistlerine verdiğimiz cevabın aynısını veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ömer Çelik Erkan Baş AK Parti Politika Güncel Haberler

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