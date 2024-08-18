AK Parti Sözcüsü Çelik, TİP Genel Başkanı Baş'ın sözlerine tepki gösterdi

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Bu, Avrupa faşistlerine "tercümanlık" yapmaktan ibarettir" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik x hesabından yaptığı açıklama ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sar ettiği sözlerine tepki gösterdi. Çelik,"siyasi açıdan tam bir düzeysizlik" ifadesinde bulundu.

Çelik'in açıklaması şu şekilde:

"Bu, Avrupa faşistlerine "tercümanlık" yapmaktan ibarettir. Avrupa faşistlerinin söylemlerini kes-kopyala-yapıştır yöntemi ile kullanmak, siyasi açıdan tam bir düzeysizliktir. Demokratik seçimlerle ve milli iradenin açık desteğiyle defalarca seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamını bu ifadelerle faşistçe hedef almak, demokrasi ve halk düşmanlığının ta kendisidir. Avrupa faşistlerinin partilerine "halkçı" adı koyup, demokrasi düşmanlığı yapmasına özenmiş bir açıklamadır. Bu söylenen sözlere Avrupa faşistlerine verdiğimiz cevabın aynısını veriyoruz."