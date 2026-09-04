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Çelik'ten Sivas Kongresi'nin 107. yılı mesajı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde bağımsızlık vurgusu yaparak, Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerini belirtti ve Atatürk ile Milli Mücadele kahramanlarını rahmetle andı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sivas Kongresi ile milletimiz, 107 yıl önce bir kere daha aziz vatanımızda hür ve bağımsız yaşayacağımızı dünyaya ilan etmiştir. Aynı şuurla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ilerliyoruz. Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve rahmetle yad ediyoruz."

Kaynak: AA
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