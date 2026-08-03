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Ömer Çelik: Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi yok etmek

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- "Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır. Netanyahu saldırganlığıyla artık barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlemektedir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " ( İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır. Netanyahu saldırganlığıyla artık barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlemektedir." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

"Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor. Bu 'soykırım şebekesi' son olarak, Gazze'de 30'dan fazla sivili katletti ve sağlık tesislerini hedef aldı." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu saldırılar Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından yapıldı. Bu bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor. Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır. Netanyahu saldırganlığıyla artık barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlemektedir."

Kaynak: AA
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