Girne'de Feribot Kazası: Kurtarma Seferberliği
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların zarar görmeden kurtarılmasını diledi ve tüm imkanların seferber edildiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla."
Kaynak: AA