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AK Parti Sözcüsü Çelik'in sandığından 162 oyla Kılıçdaroğlu çıktı

AK Parti Sözcüsü Çelik'in sandığından 162 oyla Kılıçdaroğlu çıktı

Güncel Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in oyunu kullandığı Adana'daki 1066 No'lu sandıktan 162 oyla Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı.

Adana'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde AK Parti Sözcüsü ve milletvekili adayı Ömer Çelik'in oyunu kullandığı 1066 No'lu 380 seçmeni olan sandıkta 293 oy kullanıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA 162 OY ÇIKTI

Sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 162, Recep Tayyip Erdoğan'a 116, Sinan Oğan'a 6 oy çıktı.

8 OY GEÇERSİZ SAYILDI

Seçimlerden çekildiğini açıklayan Muharrem İnce'ye 1 oyun çıktığı sandıkta, 8 oy da geçersiz sayıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ömer Çelik AK Parti Güncel Haberler

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