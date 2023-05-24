AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkan Yardımcısı Alkış: HÜDA PAR'ın kadın yöneticileri ekrana çıkartması şaşırttı

AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış, yeni dönemde Cumhur İttifakı çatısı altında Meclis'e giren HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi'nin kadına yönelik politikaları hakkında konuştu. Alkış, "HÜDA PAR ile ilgili bir itirafta da bulanayım; son dönemde kadınları ekrana çıkarmaları beni çok şaşırttı. En son HÜDA PAR Kadın Kolları Başkanı Münevver Aktaş'ı dinledim. Normalde HÜDA PAR ekrana kadın çıkarmaz" ifadelerini kullandı.

Ak Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı, 4. ve 5. Dönem MKYK Üyesi Zeynep Alkış siyasete ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"HÜDA PAR NORMALDE EKRANA KADIN ÇIKARMAZ"

Cumhur İttifakı çatısı altında TBMM'ye vekil sokan HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi hakkında da konuşan Alkış, "Açıkçası HÜDA PAR ile ilgili bir itirafta da bulanayım; son dönemde kadınları ekrana çıkarmaları beni çok şaşırttı. Kendilerini ifade ediş şekillerinde, kadın haklarını ele alışları İslam doğrultusunda. En son HÜDA PAR Kadın Kolları Başkanı Münevver Aktaş'ı dinledim. Normalde HÜDA PAR ekrana kadın çıkarmaz. Kadını siyasette gösterme noktasında Yeniden Refah'ın önüne geçmiş durumdalar. Türkiyelileşme iddiasındalar." dedi.

"ÖNEMLİ VE KIYMETLİ BİR ADIM"

Alkış, Duvar'a verdiği demeçte sözlerini şöyle sürdürdü: "Yerel siyasette talepleri ve istekleri farklıydı. Ama Türkiyelileşme sürecine girdikten sonra değişti. İttifaka girme amaçları da buydu. Son dönemde onlara yapılan tüm eleştirilere karşı kadın kollarından birilerini ya da kadınlarla ilgili çalışanları sahaya sürdüklerini görüyorum. Bu kadın hareketi açısından aslında önemli ve kıymetli bir adım. HÜDA PAR'ın kadınlarla ilgili konularda AK Parti'nin düşüncelerine göre hareket edeceğini düşünüyorum."