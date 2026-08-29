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30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, zaferin milletin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü nişanesi olduğunu belirtti. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışma sorumluluğunu vurgulayan Toy, Atatürk ve silah arkadaşları ile şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Toy, mesajında, 30 Ağustos zaferinin Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü nişanelerinden biri olduğunu ifade etti.

30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferin milletin vatanından, bayrağından ve bağımsızlığından hiçbir şart altında vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Toy, şunları kaydetti:

"Ecdadımızdan devraldığımız bu kutlu mirasa sahip çıkarak ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA
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