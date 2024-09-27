Rukiye Toy, Keban'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programını Gerçekleştirdi
AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Elazığ'ın Keban ilçesini ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Ziyaretinde kadınların toplumda daha fazla yer almasının önemine vurgu yapan Toy, esnaf ile birlikte şehit polis Mehmet Emin Aydın'ın ailesini de ziyaret etti.
Ak Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Elazığ'ın Keban ilçesini ziyaret etti.
Milletvekili Toy, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.
Toy, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında ilçeyi ziyaret ettiğini belirterek, "Kadınlarımızı sahada her alanda görmek istiyoruz. Annelerimiz, kız kardeşlerimiz, ablalarımız bizim için çok değerlidir." dedi.
Daha sonra Toy ve beraberindekiler, esnafı ve şehit polis Mehmet Emin Aydın'ın ailesini ziyaret etti.
Mehmet Emin Aydın Türkiye Yüzyılı Yerel Haberler Milletvekili Rukiye Toy AK Parti Politika Güncel Polis Sivas Keban
Sıcak Gelişme:
İsrail Başbakanı Netanyahu’nun BM’deki konuşmasının hemen ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta çok sayıda patlama sesi duyuldu.