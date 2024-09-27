Rukiye Toy, Keban'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programını Gerçekleştirdi

Ak Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Elazığ'ın Keban ilçesini ziyaret etti.

Milletvekili Toy, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Toy, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında ilçeyi ziyaret ettiğini belirterek, "Kadınlarımızı sahada her alanda görmek istiyoruz. Annelerimiz, kız kardeşlerimiz, ablalarımız bizim için çok değerlidir." dedi.

Daha sonra Toy ve beraberindekiler, esnafı ve şehit polis Mehmet Emin Aydın'ın ailesini ziyaret etti.