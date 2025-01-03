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AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan Havza'ya ziyaret

AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan Havza'ya ziyaret
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AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, partisinin Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Ak Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, partisinin Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Aksu, ziyarette yaptığı konuşmada, Ak Parti'nin büyük bir aile, 11 milyondan fazla üyesiyle dünyada örnek bir oluşum olduğunu söyledi.

Yaptıkları ve yapacakları hizmetlerle ailelerini büyütmek ve güçlendirmek için çalıştıklarını belirten Aksu, "Siyasette yorulmak yoktur. Siyasetçinin dinlenmesi, bir başka hizmeti tamamlamak için çalışmaktır. Bu yüzden durmadan, dinlenmeden bize güvenen ve inanan halkımıza hizmet için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek, "İlçe teşkilatımız ile halkımız için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm gayretimiz ilçemize, ilimize ve ülkemize faydalı olmak için." diye konuştu.

Ak Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen de ziyaretinden ötürü Aksu'ya teşekkür ederek, "Genel kurul sürecinin ardından teşkilat yapımımızı oluşturarak sahaya indik. Havza olarak Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sırtından yük almak için gece gündüz çalışmaktayız." ifadesini kullandı.

Ziyarete AK Parti Havza Gençlik Kolları Başkanı Abdulbaki Akay, AK Parti Havza Kadın Kolları Başkanı Sena Deniz ile partiler katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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