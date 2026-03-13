Haberler

AK Parti Sivas İl Başkanlığınca şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi

AK Parti Sivas İl Başkanlığınca şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Ak Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Valiliğe ait Meva Restoran'da düzenlenen programa, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci, İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, partililer ve şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Ekinci ve Tanrıverdi, şehit yakınları ve gazilerle sohbet ederek, onların talep ve düşüncelerini dinledi.

Tanrıverdi, programdaki konuşmasında, şehitlerin ve gazilerin milletin en kıymetli değerleri olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak ve onların bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine sahip çıkmak en önemli sorumluluklarımızdandır. Gazilerimiz ise bu toprakların yaşayan kahramanlarıdır. Aynı sofrada buluşmak bizim için büyük bir onur ve vefa borcudur." ifadelerini kullandı.

İftar programı, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
İsrail'in 'Vuracağız' dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama

İran'da miting alanına saldırı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti

İşte Benim Stilim yarışmacısı ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var
Arda Turan'dan Galatasaray taraftarını mest eden cümle

Galatasaray taraftarını mest etmeye tek cümlesi yetti

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi