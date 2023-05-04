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AK Parti Şırnak milletvekili adayı Tatar, Uludere'de vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Şırnak milletvekili adayı Tatar, Uludere'de vatandaşlarla bir araya geldi

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AK Parti Şırnak 1. sıra milletvekili adayı Aslan Tatar, Uludere'de vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Şırnak 1. sıra milletvekili adayı Aslan Tatar, Uludere'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Tatar beraberinde Uludere Belediye Başkanı ile ilçenin Hilal beldesinde vatandaşlarla görüştü.

14 Mayıs'taki seçimlerin önemine değinen Tatar, milletvekili seçilmesi halinde Şırnak'a kazandırılmasını istediği projelere ilişkin bilgi verdi.

Şırnak Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Ayhan Babat - Güncel

Milletvekili Uludere Şırnak Tatar Güncel Haberler

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