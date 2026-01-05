Sinop'ta geçen yıl 3 bin 15 kişi AK Parti'ye üye oldu

Ak Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, geride kalan yılda kentte 3 bin 15 kişinin partilerine üye olduğunu bildirdi.

Üçüncüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ak Parti'nin Türkiye siyasi tarihinin en geniş tabanlı siyasi hareketlerden biri olduğunu belirtti.

Ak Parti'nin kuruluşundan bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürüttüğünü aktaran Üçüncüoğlu, şunları kaydetti:

"Sinop'ta 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihleri arasında il genelinde 3 bin 15 kişi Ak Parti'ye üye olmuştur. Bu katılımlarla toplam üye sayımız 40 bin 364'e ulaşmıştır. Bu artış ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, ilçe teşkilatları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile mahalle teşkilatlarının uyumlu ve sahaya dayalı çalışmaları sonucunda gerçekleşmiştir. AK Parti dün olduğu gibi bugün de milletin umudu, güveni ve icraatın adresidir. Bu yürüyüş, milletimizin desteğiyle kararlılıkla devam edecektir."