AK Parti Siirt Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi Yapıldı
AK Parti Siirt Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde Murat Gül, İl Başkanı olarak seçildi. Kongrede gençlerle Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşıma vurgusu yapıldı.
Ak Parti Siirt Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Ağırman, kentte bir kurumun toplantı salonunda düzenlenen kongrede, gençlerle Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşıyacak adımları atmaya devam edeceklerini söyledi.
Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen kongrede, Murat Gül AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı seçildi.
???????Kongreye, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve partililer katıldı.
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