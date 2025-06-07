AK Parti Serik İlçe Teşkilatı Kurban Bayramı'nı Kutladı

AK Parti Serik İlçe Teşkilatı Kurban Bayramı'nı Kutladı
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AK Parti Serik İlçe Teşkilatı, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik mesajları verdi. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı etkinlikte, bayramın önemi vurgulandı.

Ak Parti Serik İlçe Teşkilatı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Partinin İlçe binasında yapılan bayramlaşma programına Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Çavuşoğlu, burada, vatandaşların ve partililerin bayramını kutlayarak, Serik'te bayramlaşmanın kendisi için özel bir yeri olduğunu söyledi.

Her bayramda parti teşkilatlarıyla bir araya geldiklerini belirten Çavuşoğlu, "Bakanlık görevinden dolayı biraz bu geleneği aksattık. Tekrar bu geleneğe döndüğüm için mutluyum. Serik'te AK Partili dava arkadaşlarımızı birlik ve beraberlik içinde görmekten çok mutluyum. Bu bize, partimize ve Cumhurbaşkanımıza güç veriyor. Burada bayramın ruhuna uygun bir birlik ve beraberlik içindeyiz." ifadelerini kullandı.

İlçe Başkanı Söker ise AK Parti ailesi olarak birlik ve beraberlik içerisinde emin adımlarla durmadan çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından parti teşkilatı bayramlaştı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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