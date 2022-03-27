AK Parti Seferihisar İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Seferihisar İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AA - Cemrecan Tutar - Güncel
 - Güncelleme:
AK Parti Seferihisar İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Seferihisar İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

Ak Parti Seferihisar İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

Seferihisar Çağan Irmak Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de katıldı.

Cemal Bekle, burada yaptığı konuşmada, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan hadiselerin bir kez daha devlet ve vatandaş güvenliğinin önemini gözler önüne serdiğini ifade etti.

Güvenlik alanına yapılan yatırımların oldukça hayati olduğuna dikkati çeken Bekle, Türkiye'nin savunma sanayisine yaptığı yatırımlar masada söz sahibi olduğunu ve yeni dünyanın oyun kurucu aktörleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Buca metrosu konusunda Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştiren Bekle, "Maalesef çok büyük bir vizyonsuzluk ile karşı karşıyayız." dedi.

Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Türkiye ve Seferihisar için el birliği ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Toplantıda yeni katılan üyelerin rozetleri takıldı.

Narlıdere, Güzelbahçe ve Çeşme'de de İlçe Danışma Meclisi toplantıları yapıldı.

AA / Cemrecan Tutar - Güncel

Seferihisar, Çağan Irmak, Hisarcık, AK Parti, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title