AK Parti Samsun Milletvekili Aksu'dan Ladik Belediyesine ziyaret

Ak Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Ladik İlçe Başkanlığı ile Ladik Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Aksu, ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Erkan Şahin, Kadın Kolları Başkanı Hülya Düzenli Aslan, Gençlik Kolları Başkanı Hakan Varol ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Belediye ziyaretinde, Belediye Başkanı Adnan Topal tarafından karşılanan Aksu, Başkan Topal'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aksu, İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda şehit olan Özel Harekat Polisi Emre Albayrak'ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. ???????