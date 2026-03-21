AK Parti Sakarya teşkilatı, şehit ailelerini ziyaret etti

AK Parti Sakarya İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ertuğrul Kocacık, Ali İnci ve Murat Kaya, MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ziyaretlerde ailelerle sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tever, şehit aileleri ve gazilerin toplumdaki yerlerinin ayrıcalıklı olduğunu kaydetti.

Tever, hür ve bağımsız yaşamanın şehit ve kahraman gaziler sayesinde mümkün olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Vatan için gösterilen fedakarlıklar asla unutulmayacak, gelecek nesillere gurur ve minnetle aktarılacaktır. Şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu mübarek günlerin, sevdiklerinizle bir arada geçireceğiniz, sağlık, huzur ve mutluluk dolu anlarla dolu olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Burak Uçar
