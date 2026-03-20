AK Parti Sakarya Teşkilatı bayramlaştı

AK Parti Sakarya Teşkilatı'nda bayramlaşma programı düzenlendi.

İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ertuğrul Kocacık, Ali İnci ve Murat Kaya, MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Yavuz, teşkilat mensuplarını selamlayarak, katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Tever de verimli ve bereketli ramazan ayını geride bıraktıklarını belirterek, teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Erdoğan da teşkilatın ramazan ayı boyunca sürdürdüğü saha çalışmalarına dikkati çekerek, nice bayramlarda buluşmayı temenni etti.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatlara gönderdiği bayramlaşma videosu izlendi.

Program, partililerin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Erol Ulu
