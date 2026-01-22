Haberler

AK Parti Pazaryeri İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, AK Parti Pazaryeri İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İlçe Başkanlığı'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, partisinin ilçe genelindeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

AK Parti iktidarında hiç olmayacağı kadar hizmet gördüklerini ve birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Tekin, "İlçenin su sıkıntısının önüne geçmek için DSİ ekiplerinin sondaj çalışmaları devam ediyor. Ayrıca kavşak projesinin de çalışmalarına başlandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm hizmeti geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey de vatandaşların taleplerini dikkate alarak sahadaki çalışmaları daha etkin hale getirdiklerini söyledi.

Teşkilatın dinamizmi ve birlik ruhuyla hem yerelde hem genelde hizmet üretmeye devam edeceklerini belirten Karabey "Her bir muhtarımızın sesi, köylerimizin nefesi biz de bu sesi daha güçlü duyurmak için sahadayız, hep birlikteyiz." dedi.

Toplantıya, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Yiğit, Bilecik Pazaryerililer Derneği yönetimi, köy muhtarları ile diğer ilgililer katıldı.

