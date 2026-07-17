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Oltu'da AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Oltu'da AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
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AK Parti Oltu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yürütülen çalışmalar, projeler ve yatırımlar değerlendirildi. Milletvekili Abdurrahim Fırat ve İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Ak Parti Oltu İlçe Başkanlığı tarafından İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçede yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve planlanan yatırımlar değerlendirildi.

Programda vatandaşlarla da bir araya gelen AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, talep ve önerileri dinledi.

Toplantıya, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Burtay Oğuzhan Yavuz, ilçe yönetim kurulu üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çelebi
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