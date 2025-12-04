AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' raporu! Eve dönüş düzenlemesi de yer alacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarında AK Parti raporunu sundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve komisyon üyesi Mustafa Şen, partinin hazırladığı raporda PKK'lıların "eve dönüşü" için öngörülen yasal çerçeveyi anlattı.

"ÖRGÜT KENDİSİ FESHEDERSE SUÇ ORTADAN KALKAR"

Şen, örgütün varlığını sona erdirmesi durumunda örgüt üyeliği ve buna bağlı suçların hukuken düşeceğini belirterek, "Örgüt üyeliği bir suçtur. Ancak örgüt kendini feshederse bu suç ortadan kalkar. Örgüt ortadan kalktığında yardım ve yataklık suçu da düşer." ifadelerini kullandı. Şen, hüküm giymiş örgüt mensuplarının cezasının da aynı kapsamda değerlendirileceğini ifade etti.

"DEVAM EDEN DAVALAR DA DÜŞER"

Aynı suçlardan yargılaması süren kişiler için de düzenlemenin geçerli olacağını belirten Şen, "Eğer terör örgütü mensubu hakkında yardım, yataklık veya üyelikten yargılama devam ediyorsa, örgüt feshedildiğinde mahkemesi de düşer." dedi.

"5 YILLIK ADLİ TAKİP ŞARTI ÖNERİYORUZ"

Şen, tüm bu düzenlemelerin belirli bir koşulla uygulanabileceğini vurgulayarak, "Ancak tüm bunları 5 yıllık adli takip şartıyla öneriyoruz." ifadesini kullandı.