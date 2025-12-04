Haberler

AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" raporu! Eve dönüş düzenlemesi de yer alacak

AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' raporu! Eve dönüş düzenlemesi de yer alacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Terörsüz Türkiye" kapsamında Süreç Komisyonu'na sunulacak raporu açıkladı. Şen, "Komisyona sunacağımız raporda eve dönüş düzenlemesi de yer alacak. Düzenlemeden yararlanacaklar için 5 yıllık adli kontrol şartı olacak" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarında AK Parti raporunu sundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve komisyon üyesi Mustafa Şen, partinin hazırladığı raporda PKK'lıların "eve dönüşü" için öngörülen yasal çerçeveyi anlattı.

"ÖRGÜT KENDİSİ FESHEDERSE SUÇ ORTADAN KALKAR"

Şen, örgütün varlığını sona erdirmesi durumunda örgüt üyeliği ve buna bağlı suçların hukuken düşeceğini belirterek, "Örgüt üyeliği bir suçtur. Ancak örgüt kendini feshederse bu suç ortadan kalkar. Örgüt ortadan kalktığında yardım ve yataklık suçu da düşer." ifadelerini kullandı. Şen, hüküm giymiş örgüt mensuplarının cezasının da aynı kapsamda değerlendirileceğini ifade etti.

"DEVAM EDEN DAVALAR DA DÜŞER"

Aynı suçlardan yargılaması süren kişiler için de düzenlemenin geçerli olacağını belirten Şen, "Eğer terör örgütü mensubu hakkında yardım, yataklık veya üyelikten yargılama devam ediyorsa, örgüt feshedildiğinde mahkemesi de düşer." dedi.

"5 YILLIK ADLİ TAKİP ŞARTI ÖNERİYORUZ"

Şen, tüm bu düzenlemelerin belirli bir koşulla uygulanabileceğini vurgulayarak, "Ancak tüm bunları 5 yıllık adli takip şartıyla öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
İsrail, harita paylaşıp 'vuracağız' dediği Lübnan'a saldırdı! İşte bölgeden gelen ilk görüntüler

İsrail, harita paylaşıp "vuracağız" dediği ülkeye saldırdı
Türkiye adliyedeki 147 milyonluk hırsızlığı konuşuyor! Şüpheli memur hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi

Adliyeden 147 milyonluk vurgun yapan katip hakkında yeni gelişme
Muhalefet partilerinin asgari ücret zammı talebi! Rekor DEM Parti'de

İşte muhalefetin asgari ücret için zam talebi! Rekor DEM Parti'de
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş

25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
1974'te aftan çıktı, 5 çocuğunun annesini olan ikinci karısını da öldürdü

5 çocuğunun annesiydi! 1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü
Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi

Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi
Öğretmene yapılan saygısızlığa velilerden tepki!

Öğretmene yapılan saygısızlığa velilerden tepki!
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı! Polis apar topar gözaltına aldı

Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı, şikayet yağınca evinden alındı
Şehir ihya olacak! Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu

Şehir ihya olacak! Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

Bütün ülke onu konuşuyor!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.