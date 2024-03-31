AK Parti Niğde Milletvekili ve Niğde Belediye Başkanı oy kullandı

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ile Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı.

Özdemir ve eşi Duygu Özdemir, 23 Nisan Havacılar Ortaokulu'nda 1303 numaralı sandıkta oy verdi.

Başkan Özdemir, gazetecilere, "Çok güzel bir hava ve huzurlu bir ortam var. Demokrasi şöleni, bayram havasında vatandaşlarımız özgür bir şekilde oylarını kullanıyor. Sandıklara da en hayırlı sonucun yansımasını diliyoruz. Sonuçları da akşam hayırlı bir şekilde kutlayalım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da oyunu aynı okulda 1308 numaralı sandıkta kullandı.