AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları'ndan Kitap Tahlil Programı

Ak Parti Nevşehir İl Gençlik Kolları tarafından gençlerin kitap okuma alışkanlığını artırmak ve bilgi birikimlerini geliştirmek amacıyla kitap tahlil programı gerçekleştirildi.

Gençlik Kolları üyeleri 2000 Evler Mahallesi'nde bir kafede bir araya gelerek önceden belirleyip okudukları bir kitabın tahlilini yaptı.

Programa, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün de katıldı.

Aygün, gençlerle kitap üzerine değerlendirmelerde bulunarak, onlarla sohbet etti.

Programda gençlere hitap eden Aygün, "Bizler topluma öncü olacak gençlerin bir araya geldiği bir partinin mensuplarıyız. Sorumluluğunun bilincinde milli ve manevi değerlerine bağlı olmanın yolu okunmaktan ve araştırmaktan geçiyor. İktidarlarımız boyunca birinci önceliğimiz hep siz gençlerimiz oldunuz. Bundan dolayıdır ki gençlerimiz bugün TEKNOFEST gençliği olma yolunda sadece ülkemizde değil dünyada örnek bir model haline gelmiştir. Bu ivmemizin artarak devam edeceğine olan inancımız ise tamdır." ifadelerini kullandı.

Program sonunda başarılı olarak kitap analizi yapan 3 kişiye Kapadokya balon turu bileti hediye edildi.