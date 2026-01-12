AK Parti Muğla İl Başkanı Güngör, gazetecilerle bir araya geldi

Ak Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla il genelinde görev yapan basın mensuplarıyla akşam yemeği programında buluştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VİP Salonu'nda, il yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen programda konuşan Güngör, büyük bir özveriyle görev yapan gazetecilerin gününü kutladı.

Gazeteciliğin gerçeğin izini süren, toplumun sesi olan ve demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirten Güngör, AK Parti olarak Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özgür, sorumlu ve etik değerlere bağlı bir basın anlayışını her zaman desteklediklerini, bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gazze soykırımında TRT ve Anadolu Ajansımız başta olmak üzere Türk basın kuruluşlarımız yürekli bir duruş sergiledi" sözünü hatırlatarak, şöyle konuştu:

"İletişim Başkanlığımız Gazze'de canice katledilen basın mensuplarının fedakarlıklarını kayda almak amacıyla 'Gerçeğin katli, İsrail'in gazeteciliğe karşı savaşı' isimli bir kitap yayınladı. Gazze'de yaşananların unutulmaması ve adaletin tecellisi için bundan sonra da her cephede mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 7 Ekim'den bu yana sadece Gazze'de vahşete kamera tuttuğu için İsrail tarafından 37'si kadın 283 basın mensubu katledildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'İsrail'in acımasızca öldürdüğü gazetecilerin kahramanca mücadelesini bugün bir kez daha saygıyla selamlıyorum' sözü her zaman olduğu gibi yine hepimiz için bir rehber niteliğindedir. Biz her zaman yaşamını yitiren kıymetli basın mensuplarının hatıralarına sahip çıkacağız."

Güngör, güçlü medyanın, güçlü demokrasi demek olduğunu, karşılıklı saygı ve yapıcı iletişim anlayışıyla, Muğla için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerine inançlarının sonsuz olduğunu dile getirdi.

Program, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.