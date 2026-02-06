AK Parti MKYK Üyesi Tuncer, Nizip'te depremzede aileleri ziyaret etti

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep'in Nizip ilçesinde taziye ziyaretlerinde bulundu.

Prof. Dr. Tuncer, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Yakup Karakuş ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybeden aileleri evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında ailelerin acılarını paylaşan Tuncer, başsağlığı dileklerini ileterek, AK Parti'nin ve devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

?Tuncer, "Depremde hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Rabbim aziz milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.