Haberler

AK Parti Bingöl Milletvekilleri Berdibek ve Korkutata, Karlıova'da ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Karlıova ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Bingöl'ü ziyaret ettikten sonra muhtarlar ve esnafla buluştu, ardından iftar programına katıldı.

Ak Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Karlıova ilçesinde ziyaretlerde bulunarak, iftar programına katıldı.

Milletvekilleri Berdibek ve Korkutata, temasları kapsamında geldikleri ilçede Belediye Başkanı Veysi Bingöl'ü makamında ziyaret etti.

Daha sonra Karlıova Öğretmenevi'nde düzenlenen programda muhtarlarla bir araya gelen Berdibek ve Korkutata, ardından esnafı ziyaret etti.

Berdibek ve Korkutata, daha sonra belediyenin Kanireş Taziyeevi'nde düzenlediği iftar programına katıldı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak

Türkiye KKTC'ye F-16'ları konuşlandırıyor! Tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor

Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor
İsrail'den Lübnan'ın güneyine beyaz fosforlu saldırı

Savaş suçu işlemekten hiçbir çekinceleri yok! Beyaz fosforla vurdular
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke

İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor

Trump'ın imdadına yetişti! Ukrayna'dan İran'a karşı hamle
Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor

Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor
Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto

Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncusuna protesto
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Suriye'de ne işimiz var diyenler gördünüz mü ne işimiz varmış?

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Suriye sözleri!