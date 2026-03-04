Bakan Göktaş Terörsüz Türkiye İçin Görüştü

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız, AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sn. Hulusi Akar, AK Parti İzmir Milletvekilimiz Sn. Mehmet Ali Çelebi ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda şehit yakınlarımız ve gazilerimize yönelik çalışmalarımız üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri ve değerli katkıları için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA