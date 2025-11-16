AK Parti Milletvekilinin Eşi Trafik Kazasında Yaralandı
Konya'da AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser'in eşi, trafik kazasında hafif yaralandı. Eser'in kullandığı araç, tıra çarpmamak için manevra yapınca refüje çarptı. Yaralı, hastaneye kaldırılıp taburcu edildi.
Milletvekili Eser idaresindeki 06 KAR 70 plakalı otomobil, Konya-Karaman kara yolu Meram ilçesi yakınlarında önüne çıkan tıra vurmamak için manevra yapınca refüje çarptı.
Kazada, Eser'in eşi yaralandı, kendi ve 2 çocuğu yara almadan kurtuldu.
Ambulansla, Konya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaza, Eser'in kullandığı araç kamerası tarafından kaydedildi.
