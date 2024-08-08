AK Parti Milletvekili ve ERÜ Rektörü Kültepe Kazı Alanını Ziyaret Etti

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kültepe kazı alanını ziyaret etti.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Cıngı ve Altun, Kültepe Kaniş-Karum kazı alanında, Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'ndan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmalarda gün yüzüne çıkarılan eski ticari anlaşmaları ve yazılı belgeleri de inceleyen Cıngı ile Altun, Kulakoğlu ve kazı ekibi ile toplantı yaptı.

Toplantıda konuşan Altun, kazı çalışmaları sonrası çıkarılan materyallerin Kayseri'nin tarihi ve turizm değerine önemli katkılar sağlandığını belirtti.

Altun, çalışmalara ERÜ olarak her zaman destek olacaklarını kaydetti.

Ziyarete, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da katıldı.