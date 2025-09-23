Haberler

AK Parti Milletvekili ve Bafra Belediye Başkanı TÜGVA'yı Ziyaret Etti
AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bafra İlçe Temsilciliğini ziyaret ederek gençlere yönelik çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bafra İlçe Temsilciliğini ziyaret etti.

Ziyarette, vakfın gençlere yönelik çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

TÜGVA Bafra Temsilcisi Hasan Dikmen, yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi vererek, "Gençliğin hizmetinde birer hizmetkarız. TÜGVA olarak Bafra'da çocuklarımızı ve gençlerimizi en güzel şekilde ağırlıyor, onların enerjilerini doğru yönlere aktarmalarına vesile oluyoruz. Çünkü biliyoruz ki geleceğimiz gençliktir, yarınlarımız gençlerle yükselecektir." dedi.

Kırcalı ise vakfın çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu hizmetlerin Bafra gençliği için büyük kazanım olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
